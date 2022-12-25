Эрдоган заявил, что Запад не пытался быть посредником в кризисе на Украине Эрдоган: Запад усиливал провокации и не пытался стать посредником в украинском кризисе

Фото: Turkish Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Запад не пытался стать посредником в урегулировании кризиса на Украине. Роль посредника в 2022 году взяла на себя Анкара, в частности в реализации зерновой сделки, отметил он на встрече с молодежью в Эрзуруме, сообщает РИА Новости.

К сожалению, Запад лишь активизировал элементы провокации и не пытался быть посредником. На этапе посредничества мы как Турция взяли на себя эту роль в 2022 году в связи с черноморским зерновым коридором, — подчеркнул Эрдоган.

Он сказал, что целью зерновой инициативы является поставка продовольствия в нуждающиеся страны. По словам Эрдогана, большую часть поставок по Черноморской инициативе приняла Европа (44%). На долю Турции пришлось 16% поставок зерна, на долю стран Африки — 14%. Он пояснил, что Турция выдвинула инициативу по переработке поставляемого зерна в муку, чтобы уже ее отправлять в Африку.

При этом турецкий президент указал на сложности в вопросе поставок на мировые рынки российских удобрений. Ведется «более напряженная работа», уточнил Эрдоган.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с российским президентом Владимиром Путиным заявил о желании расширить «продуктовую сделку» и перевозить по зерновому коридору также и «другую продовольственную продукцию и сырье». Эксперты отмечают, что подписанная в июле зерновая сделка себя исчерпала, и теперь Эрдогану нужны новые варианты, чтобы не закрывать канал доставки с Украины через Черное море в Стамбул.