Эрдоган заявил, что Россия непричастна к падению ракеты в Польше

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Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «проявляет уважение и верит» позиции России по поводу инцидента с ракетой на территории Польши. По его словам, которые приводит РИА Новости, необходимо детальное расследование инцидента, однако очевидно, что Россия к нему непричастна.

Данные показывают, что Россия ни при чем в инциденте с падением ракеты на территории Польши, — подчеркнул Эрдоган.

Польские СМИ вечером 15 ноября сообщили, что две ракеты упали в поселке Пшеводув на востоке страны. Затем в заявлениях варшавских властей речь шла об одной ракете. В польском МИД сначала подчеркнули, что ракета произведена в России, а после президент Польши Анджей Дуда заверил, что Варшава не имеет точной информации, кому ракета принадлежала. В Минобороны России заявили, что ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносили, а информацию польских СМИ назвали провокацией.

Ранее президент США Джо Байден по окончании экстренной встречи с лидерами других стран счел маловероятным, что упавшие в Польше ракеты были выпущены из России. Об этом, по его словам, свидетельствует траектория полета снарядов. Трое официальных лиц США заявили, что, по предварительным оценкам, ракета была выпущена украинскими войсками по приближающейся российской ракете во время залпа по инфраструктуре Украины.