Эрдоган заявил, что не покинет Турцию до самой смерти

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что никуда не собирается бежать и останется в республике до конца своих дней, передаёт ТАСС. Такой ответ турецкого лидера последовал после обвинений оппозиционных политиков, которые заявили, что он якобы хочет покинуть республику.

Мы будем здесь до последнего нашего вздоха. По их словам, Тайип Эрдоган — это человек, который убежит [из страны]. Но вот Эрдоган в Атакёйе (район на юге Стамбула. — NEWS.ru). Мы здесь до самой смерти, — сказал президент.

Ранее лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдороглу заявил, что у него есть документы, которые подтверждают, что Эрдоган через подставные фонды TÜRGEV и ENSAR занимается контрабандой огромных сумм в США. По его информации, у руля этих организаций стоят дети Эрдогана, которые помогают своему отцу. В качестве доказательства глава НРП привел соответствующие выписки со счетов.