Эрдоган заявил, что ЕС ожидают трудности из-за ограничений по газу из РФ Эрдоган: Европу зимой ожидают серьезные трудности из-за ограничений по российскому газу

Фото: Turkish Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что странам Европы придется столкнуться со значительными трудностями из-за ограничений на поставки российского газа. В Европе уже гадают, как пройдет предстоящая зима, отметил он на встрече с членами турецкого молодежного фонда в Стамбуле, сообщает Anadolu.

Страны Европы этой зимой ожидают значительные трудности в связи с ограничениями поставок газа из России. Сейчас вся в Европа задается вопросом: «Как пройдет эта зима?» — цитирует агентство Эрдогана.

При этом президент Турции предположил, что в его стране проблем с энергоресурсами зимой не будет.

Ранее стало известно, что энергетический кризис заставил европейцев вернуться к старейшему в мире топливу для обогрева. Так, немцы в Берлине из-за нехватки топлива срубили почти все деревья в центральном парке Тиргартен. В Венгрии на экспорт пеллет ввели запрет, а Румыния вынуждено на полгода ограничила цены на дрова.