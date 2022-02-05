Эрдоган заразился «омикроном»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вместе с супругой заразился «омикрон»-штаммом коронавируса. В своём Telegram-канале глава государства сообщил, что болезнь протекает в лёгкой форме, однако ему пришлось уйти на самоизоляцию.

Сегодня результат нашего теста на COVID-19, который мы с женой сделали после появления симптомов, оказался положительным. К счастью, болезнь протекает в лёгкой форме, — написал Эрдоган.

Он уточнил, что у него и жены медики выявили «омикрон»-штамм коронавируса. Президент добавил, что ушёл на самоизоляцию и продолжит работать из дома.

3 февраля премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица сдала положительный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию. Об этом политик написала на своей странице в Facebook. Она отметила, что собирается продолжить работу из дома, и пожелала своим подписчикам беречь своё и здоровье близких.

Большинство пользователей пожелали главе правительства здоровья, но нашлись и те, кто с юмором отнеслись к данной новости. Так, например, некоторые поздравили премьера с китайским Новым годом. Таким образом люди напомнили Гаврилице, кого следует «благодарить» за её недуг.

Ранее диетолог Виктор Тутельян заявил, что при заболевании коронавирусом необходимо укреплять иммунитет, в том числе с помощью правильно подобранной диеты. Он отметил, что организму в первую очередь нужно дополнительное количество витаминов D, A, E, С, а также витаминов группы В. Для этого он посоветовал людям есть квашеную капусту и фрукты.