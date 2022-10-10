Эрдоган: Запад неверно оценил последствия кризиса на Украине

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Реджеп Тайип Эрдоган

Коллективный Запад ошибся в прогнозах касательно украинского кризиса, что поставило его жителей в затруднительное положение, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его мнению, в решениях стран Запада не было здравого смысла и теперь их лидеры думают, как пережить предстоящую зиму, передает РИА Новости.

Они не оценили события между Россией и Украиной с точки зрения здравого смысла. В предстоящий период в мире неизбежно произойдут радикальные политические изменения. <...> Показатели инфляции, достигшие самого высокого уровня за последние 50–60 лет, ставят в трудное положение всех, включая жителей западных стран. Растет озабоченность по поводу продовольственной безопасности. На последнем саммите в Праге мы слушали, как лидеры спрашивали, каким образом мы переживем эту зиму, — поделился Эрдоган.

При этом он подчеркнул, что благодаря продуманным действиям Турция смогла избежать гуманитарного коллапса. Мировые же лидеры думают только о том, что происходит в конкретный момент, считает глава государства.

Председатель объединенного парламентского комитета Турции и Евросоюза Исмаил Эмрах Карайель ранее заявил, что страна хочет организовать переговоры России с четырьмя западными странами по ситуации на Украине, местом проведения которых может стать Стамбул. Он добавил, что Эрдоган хочет снизить напряженность в регионе и решить ряд международных проблем.