Эрдоган выступил в парламенте на фоне сообщений о заговоре TRT Haber: Эрдогану аплодировали в парламенте на фоне сообщений о заговоре

Фото: Marton Monus/dpa/Global Look Press

Реджеп Эрдоган

Президент Турции Реджеп Эрдоган выступил на заседании своей партии в парламенте на фоне сообщений о заговоре в правоохранительных органах, трансляцию мероприятия ведет турецкий государственный телеканал TRT Haber. Глава государства заявил, что знает тех, кто «хочет разделить людей».

Сторонники президента скандировали лозунги в его честь. От турецкого лидера ожидают ряда важных заявлений, в том числе о заговоре.

Мы знаем, чего добиваются те, кто хочет разделить людей. Мы прекрасно знаем, кто является куклой, кто празднует, а кто кукловод. Как бы мерзко это ни выглядело, мы не попадем в эту ловушку. То, что нам подходит, — это достоинство и терпимость. Независимо от того, что делают другие, – подчеркнул Эрдоган.

Ранее местные СМИ распространили информацию о том, что Эрдоган ночью провел экстренное заседание с министром юстиции и главами разведки из-за предупреждения о возможной попытке государственного переворота. Предупредил о госперевороте лидер партии Националистического движения и cоратник Эрдогана Девлет Бахчели. Министр внутренних дел Турции Али Ерликая заявил, что собирается выявить работающие против властей и народа структуры, пообещав поделиться результатами расследования в ближайшее время.

В Турции ранее уволили нескольких работников Управления безопасности Анкары, которых обвинили в связях с преступной группировкой «Айхан Бора Каплан». В домах этих сотрудников провели обыски. Бахчели утверждает, что речь может идти о заговоре против власти, и обойтись отстранением лишь нескольких полицейских нельзя.

Ранее Эрдоган заявил, что в Анкаре прекрасно осознают, как Запад рассчитывает атаковать страну после решения о приостановке товарооборота с Израилем. По его словам, правительство будет постепенно устранять последствия этого шага.