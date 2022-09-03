Эрдоган выразил Путину соболезнования в связи с кончиной Горбачева Эрдоган в разговоре с Путиным отметил конструктивную роль РФ в организации миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Фото: Markiian Lyseiko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования из-за кончины экс-президента СССР Михаила Горбачева во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля. Турецкий лидер сделал акцент на значении фигуры бывшего генсека ЦК КПСС в новейшей истории России и мира.

Турецкий лидер выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего президента СССР Михаила Горбачева, отметил его значительную роль в новейшей истории России и всего мира, — сказано в сообщении.

Помимо этого, стороны обсудили вопросы сотрудничества России и Турции в контексте договоренностей, достигнутых в ходе переговоров на высшем уровне в Сочи 5 августа. Путин и Эрдоган подтвердили настрой на расширение торговых и экономических связей, включая продвижение совместных инициатив в энергетической сфере.

Кроме того, турецкий лидер высоко оценил роль РФ в организации поездки экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС.

Затронута также ситуация на Украине. Эрдоган отметил конструктивную роль России в организации миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Рассмотрен ход реализации заключенной в Стамбуле 22 июля при посредничестве президента Турции «зерновой сделки», — сообщили в Кремле.

Ранее журналист Стивен Эрлангер заявил, что сотрудничество Путина и Эрдогана вызывает недовольство у западных стран. Он напомнил, что в последнее время лидеры двух стран активно обсуждают перспективы экономического сотрудничества Москвы и Анкары.