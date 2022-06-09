Эрдоган выдвинулся на предстоящие президентские выборы

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о выдвижении своей кандидатуры на предстоящие выборы главы государства, которые пройдут в июне 2023 года. Турецкий лидер стал кандидатом от партии «Альянс народа», которая была сформирована правящей Партией справедливости и развития (ПСР), а также Партией националистического движения, передает Daily Sabah.

Я — кандидат «Альянса народа», выборы будут в июне следующего года, — заявил Эрдоган.

Эрдоган стал президентом Турции 28 августа 2014 года. В июне 2018 года действующий президент Турции вновь объявил о своей победе на выборах главы государства. Помимо Эрдогана на пост президента претендовали Мухаррем Индже, Селахаттин Демирташ, Мераль Акшенер, Темель Карамоллаоглу и Догу Перинчек. Главный соперник Эрдогана от Народно-республиканской партии (НРП) Мухаррем Индже набрал 30,8% голосов.

В ноябре 2021 года Эрдоган исключил возможность досрочных президентских выборов, несмотря на соответствующие призывы оппозиции на фоне падения турецкой лиры. По словам президента, правящая партия полна решимости достичь запланированных на период до 2023 года целей.