Эрдоган вверх ногами: как курды перекрыли Швеции путь в НАТО Повесив куклу, похожую на турецкого лидера, перед ратушей Стокгольма, курдские активисты помогли живому президенту Турции показать свою значимость

Фото: Rojavakommittéerna/Twitter

Курды, живущие в Швеции, придумали, как поссорить Стокгольм и Анкару, заодно осложнив вступление Швеции в НАТО и поставив в неловкое положение шведское правительство. Антитурецкое движение Рабочей партии курдистана (РПК), которая в Турции признана террористической, устроила громкий скандал, подвесив за ногу перед ратушей Стокгольма куклу, похожую на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Предсказуемым результатом стало возмущение с турецкой стороны, которое может привести к непредсказуемым результатам.

По всей видимости, Стокгольму теперь придется расхлебывать ситуацию после незамедлительной реакции Анкары. В стороне не остались и адвокаты Эрдогана, которые попробуют отстоять честь своего подзащитного.

«Не вступите вы в НАТО»

Хотя власти Швеции заявляют, что готовы к вступлению в НАТО, Анкара, которая уже около года блокирует этот процесс, вовсе так не считает. По принципиальным условиям турецких властей, Швеция и Финляндия смогут получить согласие Турции на вступление в Альянс только если пресекут деятельность РПК в своих странах. Однако власти Стокгольма не только заранее не предотвратили антитурецкие протесты, но и никак не вмешались во время его проведения, что вызвало возмущение Анкары.

Группа членов РПК, собравшихся перед исторической ратушей в Стокгольме, повесила на столбе куклу, похожую на президента Эрдогана. Шведская полиция, со своей стороны, лишь наблюдала за этим, — говорится в турецкой газете Yeni Safak.

Протестующие также заявили, что Эрдогана может постичь участь итальянского диктатора Бенито Муссолини (его партизаны сначала расстреляли, а затем повесили вниз головой). Такой перформанс курдских активистов вызвал шквал возмущения у турецких официальных лиц и стал поводом для нового скандала.

В связи с инцидентом посол Швеции в Турции Стаффан Херрстрём был немедленно вызван в МИД республики, где ему указали на недопустимость провокаций со стороны PПК, нацеленных на личность президента Эрдогана. Анкара ждет, что виновные в организации этой акции будут найдены и преданы суду. Тем временем Спикер Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп уже отменил визит спикера шведского парламента Норлена в Турцию, который должен был приехать 17 января.

Сейчас турецкие чиновники один за другим заявляют о недопустимости подобных провокаций. Для них непонятно, как страна, «которая не препятствует пропаганде терроризма, может способствовать обороне НАТО».

Шведские власти несут ответственность за принятие мер против тех, кто организовал этот отвратительный акт, направленный против нашего президента и нашей страны, — заявил пресс-секретарь правящей в Турции «Партии справедливости и развития» (ПСР) Омер Челик.

Не исключено, что возникший кризис может надолго застопорить процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО. «Не вступите вы в НАТО», — пообещал советник турецкого лидера Ибрагим Калын.

РПК закладывает мину членству Швеции в НАТО. Если шведское правительство не ответит должным образом на подобные действия, мы не согласимся на членство Швеции в Альянсе. Вот так открыто и ясно. Швеция должна сделать свой выбор, — заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Кто перетянет канат?

Судя по всему, шведские власти просто не хотели роста напряженности в связи с курдской проблемой внутри страны. Но теперь им придется разбираться с этой проблемой на международном уровне, хотя глава МИД Швеции Тобиас Бильстрём сразу осудил акцию, подчеркнув, что шведское правительство поддерживает открытые дискуссии по политическим вопросам, но от разжигания ненависти в адрес политических организаций воздерживается.

Отвратительно показывать всенародно избранного президента висящим перед ратушей, — заявил Бильстрем.

Фото: Mustafa Kaya/XinHua/Global Look Press

Впрочем, такие противоречивые действия со стороны шведских властей наблюдаются нередко. Швеция и Турция будто бы перетягивают канат в этом вопросе. Сначала Стокгольм заявил, что готов вести переговоры и подписывается под условиями Анкары, которая запросила экстрадицию целого ряда лиц, связанных, по информации турецкой стороны, РПК. Плюс Турция настаивает на экстрадиции из Швеции персон, причастных к движению Фетхуллаха Гюлена, известного как лидера запрещенной в Турции организации FETÖ и подозреваемого в организации попытки госпереворота в июле 2016 года. И хотя нескольких человек из этих списков Стокгольм уже передал Анкаре, но последняя хочет получить всех, и только потом разрешить Швеции присоединиться к НАТО.

В частности, Эрдоган требует передать Анкаре журналиста Бюлента Кенеша, редактора закрытого издания Today’s Zaman. В Турции Кенеша обвиняют в том, что он знал о подготовке госпереворота летом 2016 года, но не сообщил властям. Однако Стокгольм, ссылаясь на букву закона, не удовлетворяет требования турецких властей.

Конкретные лица не могут быть высланы в Турцию из Швеции, если для этого нет законных оснований. Это юридическая процедура, а не политический вопрос, — говорится в обращении Генеральной прокуратуры Швеции в Верховный суд.

Если учесть, что шведские власти иногда опровергают свои же слова, непонятно, как ситуация будет разрешаться дальше. 10 января премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что страна не может удовлетворить некоторые требования Турции.

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press Ульф Кристерссон

Турция подтвердила, что мы сделали то, что обещали, но она также говорит, что хочет того, чего мы не можем, чего мы не хотим ей дать, — сказал Ульф Кристерссон на конференции по безопасности, на которой также присутствовал глава НАТО Йенс Столтенберг.

Однако позже шведский премьер назвал свои слова «недоразумением». По его словам, Стокгольм ведет постоянные переговоры с Анкарой и готов дальше выполнять взятые на себя обязательства.

Вам нужно в НАТО, нам нужны террористы

Исходя из идеологических установок, Стокгольм поддерживает любую борьбу за свои права и идеологические начинания, однако теперь ему пришлось быстро сменить свой политический курс, отметил в беседе с NEWS.ru заместитель директора Институт стратегических исследований и прогнозов Дмитрий Егорченков. К этому, по его словам, не готовы даже шведские политики.

Я могу лишь посочувствовать шведским товарищам. Волею их старших европейских товарищей они оказались в очень сложной ситуации. С одной стороны, Швецию практически насильно, как другие скандинавские страны, втащили в НАТО. А с другой стороны, все политические и идеологические установки, которые ранее ставила перед собой Швеция, тоже никуда не делись. Швеция долгие годы была безопасной гаванью, в том числе для курдских антиправительственных сил. Но теперь очень быстро и резко пришлось сменить повестку и договариваться с Анкарой по поводу людей, которые в Турции считаются экстремистами, — заявил эксперт.

Егорченков подчеркнул, что в одночасье сменить всю идеологическую окраску в стране невозможно, ведь в обществе это могут воспринять как предательство шведской национальной идеи.

На официальном уровне Швеция не могла никак противостоять законным правам курдов, многое из которых граждане Швеции. А задача курдов — раскачать ситуацию. При этом задача Швеции — минимизировать урон от навязанной ей политической игры, — отметил Егорченков.

При этом политолог подчеркнул, что турецкое руководство пытается выжать всевозможные бонусы.

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Турецкое руководство в этом смысле всеядно. Анкара рассчитывать получить преференции в области экономики, какие-то обещания от ЕС, как бы это странно ни звучало. Ведь торговля идёт по линии НАТО, но торговаться можно и с ЕС, получить какие-то политические уступки в регионах Ближнего Востока и Сирии, — заключил эксперт.

17–18 января глава МИД Турции Чавушоглу будет с визитом в США, где запланированы переговоры с его американским коллегой Энтони Блинкеным по широкому кругу вопросов, в их числе — проблема организации FETÖ и борьба с терроризмом, а также сирийская проблематика. Все эти вопросы так или иначе увязываются с демаршем курдов в Швеции. Захочет ли Вашингтон вмешиваться в эту проблему — пока неясно. Но если Анкара и Стокгольм не найдут компромисса, то вступление Швеции в НАТО, похоже, снова будет отложено на неопределенный срок — Эрдоган в настоящее время стремится показать значимость Турции на международной арене и уж точно не упустит такой шанс.