Эрдоган вернется из Венгрии с конем Премьер Венгрии подарил Эрдогану коня по кличке Аристократ

Фото: tccb.gov.tr

Виктор Орбан и Реджеп Тайип Эрдоган

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подарил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, который находится с рабочим визитом в Будапеште, коня по кличке Аристократ, сообщил европейский политик в социальной сети Facebook (деятельность в РФ запрещена). Орбан опубликовал фото турецкого лидера вместе с жеребцом.

Подарок от одной конной нации другой конной нации: Аристократ, жеребец породы нониус конного завода Мезехедьеш, — написал премьер.

Эрдоган прилетел в Венгрию с официальным визитом 18 декабря. Он планирует провести переговоры с президентом Каталин Новак и принять участие в заседании венгерско-турецкого совета стратегического сотрудничества высокого уровня.

Президент России Владимир Путин на полях заседания Совета глав государств СНГ в Бишкеке подарил другим лидерам книги. Глава государства презентовал антологии литературы стран СНГ в трех томах и антологии современной русской литературы в двух томах в эксклюзивном издании. В Кремле подчеркнули, что в СНГ в течение последних 30 лет продолжала развиваться художественная литература, о которой мало известно в общем культурном поле Содружества.