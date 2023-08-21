Эрдоган: Турция работает над возобновлением зерновой сделки

Фото: Turkish Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Реджеп Эрдоган

Анкара продолжит усилия для возобновления зерновой сделки и урегулирования конфликта на Украине, заявил в ходе обращения к нации президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, страна будет прикладывать еще больше усилий, чтобы черноморская инициатива заработала.

Мы приложим еще больше усилий для того, чтобы возобновление работы зернового коридора оправдало мнения и ожидания и чтобы надежды на мир возросли. Мы искренне верим, что более справедливый мир возможен, — заявил глава государства.

Ранее немецкая газета Bild сообщила, что Россия, Турция и Катар готовят новое соглашение вместо зерновой сделки, действие которой закончилось в прошлом месяце. Согласно трехстороннему документу, предполагается поставлять российское зерно в ряд бедных стран, в частности речь идет об африканском континенте. По соглашению Турция будет выступать в качестве организатора, а Катар — как спонсор поставок.

До этого отмечалось, что Турция ведет переговоры с представителями Организации Объединенных Наций, странами Запада и Россией по поводу возобновления черноморской инициативы. Однако к настоящему времени никаких конкретных решений стороны пока не приняли.