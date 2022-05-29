Эрдоган: Турция окончательно решит курдский вопрос без США Эрдоган: ВС Турции готовы провести операцию против курдских боевиков без учета позиции США

Реджеп Тайип Эрдоган / Фото tccb.gov.tr

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие военные будут готовы провести операцию против курдских боевиков в Сирии, не учитывая мнение США по данному вопросу, передаёт «Интерфакс-Азербайджан». Анкара считает, что Вашингтон не выполняет договорённости.

Что нам остается делать, если США не выполняют свою часть борьбы против терроризма? Мы справимся сами, — заявил Эрдоган.

26 мая Эрдоган заявил о начале новой военной операции на севере Сирии. Ее целью является создание 30-километровой безопасной зоны вдоль общей границы. Турецкий лидер подчеркнул, что боевые действия начнутся, как только завершится подготовка.

Ранее Эрдоган обвинил США в поставках оружия террористам в Сирии. Анкара считает, что Белый дом обеспечивает боевиков серьезным оружием и боеприпасами.