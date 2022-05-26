Эрдоган: Турция хочет «справедливого мира» между Россией и Украиной

Президент Турции Реджеп Эрдоган / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Анкара заинтересована в скорейшем урегулировании конфликта на Украине и хочет «справедливого мира» между Москвой и Киевом, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Главы государств обсудили двусторонние отношения, украинский кризис и заявку Швеции и Финляндии на вступление в НАТО, сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию турецкого президента.

В ходе переговоров президент Эрдоган заявил, что хочет, чтобы справедливый мир между Россией и Украиной был достигнут как можно скорее, и что продолжает стимулировать диалог и дипломатию в этом направлении между двумя странами, — говорится в сообщении.

Эрдоган также напомнил Макрону, что Анкара придерживается четкой позиции касательно присоединения шведов и финнов к НАТО. Контакты Хельсинки и Стокгольма с Рабочей партией Курдистана (РПК) и «Силами народной самообороны» (СНС), которые считаются в Турции экстремистскими, «не соответствуют духу Альянса», подчеркнул турецкий лидер.

Ранее член Совета по внешней и оборонной политике при президенте Турции Исмаил Сафи заявил, что Анкара не жалеет сил для переговоров со сторонами конфликта на Украине, потому что хочет мирного урегулирования ситуации. Он подчеркнул, что его страна единственная, кто борется за остановку конфликта и надеется добиться положительных результатов.