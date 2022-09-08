Эрдоган сообщил о панике на Западе из-за предстоящей зимы Эрдоган: Запад пребывает в панике из-за предстоящей зимы и роста цен на энергоресурсы

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Реджеп Тайип Эрдоган

Запад пребывает в панике относительно того, как проведет предстоящую зиму в условиях энергокризиса и растущих цен, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Хорватии, передает РИА Новости. При этом он выразил надежду, что разумными шагами удастся пережить эти испытания.

Есть тема энергетического кризиса, цены растут. Сейчас Запад находится в панике относительно того, как проведет нынешнюю зиму. Запад в панике относительно того, что будет делать. Надеюсь, что разумными шагами мы переживем эти испытания, — сказал Эрдоган.

Ранее глава Лаборатории низкоуглеродной и циркулярной экономики Центра устойчивого развития Школы управления Сколково Никита Доброславский заявил, что энергетический кризис сильнее всего угрожает восточноевропейским странам. Они больше, чем соседи с запада континента, зависят от российского газа в своем энергопотреблении, отметил он.

Накануне президент России Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума заявил, что Россия перестанет поставлять ресурсы в случае установления на них ценового потолка. Он назвал бредом и чушью данные ограничения со стороны ЕС. По словам главы государства, введение общеевропейского лимита приведет к росту ценовых показателей на нефть и газ из РФ. Он также подчеркнул, что вопросы в экономической и торговой сферах административными путями решать нельзя.