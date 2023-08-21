Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в сентябре, передает РИА Новости. По его словам, речь идет именно о переговорах лицом к лицу.
В сентябре пройдет встреча «Большой двадцатки» в Индии и Генеральная Ассамблея ООН в США. Если мы найдем возможность в этой загруженной обстановке, мы встретимся и поговорим с господином Путиным лицом к лицу, — сказал Эрдоган.
Ранее турецкий телеканал A Haber сообщил, что встреча Путина с Эрдоганом может состояться в конце августа или в начале сентября. По данным журналистов, турецкий лидер по-прежнему ожидает приезда российского президента в Турцию. Также не исключена поездка Эрдогана в Москву, если Путин не прибудет в Турцию.
До этого о предстоящей встрече с турецким лидером рассказал сам Путин. По словам президента, он договорился с коллегой о том, что переговоры состоятся. Глава государства уточнил, что планировал побеседовать с Эрдоганом еще до выборов президента Турции. Позднее было принято решение перенести встречу, чтобы избежать спекуляций на эту тему.
Ранее сообщалось, что Путин и Эрдоган могут провести встречу в Москве. Президент Турции может посетить РФ незадолго до саммита «Большой двадцатки», который состоится с 9 по 10 сентября в Нью-Дели.