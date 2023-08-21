Александр Чеков

Эрдоган сообщил, когда рассчитывает на встречу с Путиным Эрдоган заявил, что рассчитывает встретиться лицом к лицу с Путиным в сентябре

21 августа 2023 в 14:47

Фото: Alexei Druzhinin/Xinhua/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган (слева) во время встречи