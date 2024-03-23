Эрдоган со сцены выразил соболезнования россиянам после теракта

Фото: Marton Monus/dpa/Global Look Press

Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования гражданам России в связи с терактом в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Во время предвыборного митинга в Анкаре глава государства назвал атаку «отвратительным нападением» на мирных людей, передает Telegram-канал «Пул № 3».

От имени моей страны и народа мы выражаем соболезнования российскому правительству в связи со вчерашним терактом в концертном зале в Москве. Мы решительно осуждаем этот чудовищный теракт, направленный против невинных мирных жителей, — сказал Эрдоган.

Турецкий лидер подчеркнул, что терроризм неприемлем в любых его проявлениях. По словам Эрдогана, Турция как страна, которая хорошо знает «кровавое лицо терроризма», разделяет боль народа России. Президент также пообещал продолжить борьбу с боевиками, являющимися общими врагами человечества.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия найдет и покарает каждого, кто готовил теракт в «Крокус Сити Холле». Глава государства отметил, что террористов ждет возмездие и забвение. По словам Путина, в настоящее время задержаны 11 человек. ФСБ и другие правоохранительные органы работают над выявлением базы террористов.