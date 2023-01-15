Эрдоган: Швеция и Финляндия отказались выдавать Турции террористов Эрдоган: Швеция и Финляндия отказались выдавать Турции около 130 террористов

Фото: Turkish Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеция и Финляндия отказали Анкаре в выдаче почти 130 террористов. Этим он объяснил отказ Турции ратифицировать заявки североевропейских стран на вступление в НАТО, выступая в Мугле, его речь транслировалась по местному телевидению.

Мы сказали Швеции и Финляндии: чтобы ваше членство в НАТО было одобрено, необходимо выдать нам около 130 террористов. К сожалению, этого сделано не было, — подчеркнул турецкий лидер.

По его словам, Анкара в частности требовала экстрадировать журналиста Бюлента Кенеша, которого в Турции приговорили к тюремному заключению, однако Стокгольм ответил отказом.

В мае 2022 года Стокгольм и Хельсинки подали заявки на вступление в НАТО. Документы должны были ратифицировать все 30 стран-членов Альянса. Пока этого не сделали лишь Турция и Венгрия.

Ранее газета Le Figaro сообщила, что Турция не может ратифицировать членство Швеции в НАТО в его нынешнем виде из-за лояльности страны к Рабочей партии Курдистана (РПК). Решение было заблокировано после того, как Анкара осудила видеомонтаж, созданный в Швеции группой, близкой к запрещенной в Турции РПК, на которой президент Эрдоган повешен и к нему обращаются как к «диктатору».