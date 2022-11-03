Эрдоган рассказал об изменившейся позиции Шольца в отношении России Эрдоган: Шольц изменил отношение к России и выступает за диалог с Путиным

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Олаф Шольц

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц за последний месяц изменил позицию в отношении России. По его словам, теперь в Берлине выступают за поиск точек соприкосновения с Москвой, сообщает Daily Sabah в Twitter.

Канцлер Германии [Олаф] Шольц, занимавший месяц назад совершенно иную позицию в отношении [президента РФ Владимира] Путина, изменил свое отношение к России, подчеркнув необходимость найти общий язык, — подчеркнул Эрдоган.

Турецкий президент также указал на то, что в устранении проблем на международной арене, по его мнению, решающее значение играет «дипломатия лидеров».

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на полях недавнего саммита Европейского политического сообщества в Праге рассказывал мировым лидерам об их неправильном отношении к Владимиру Путину. Все, с кем говорил, выступали против российского лидера, отметил он. И это неправильно, добавил Эрдоган.