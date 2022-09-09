Эрдоган рассказал о разговоре с Путиным Эрдоган заявил, что после разговора с Путиным рассчитывает получить скидку на газ

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Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что разговаривал с российским коллгой Владимиром Путиным по поводу цен на газ, и выразил надежду на скидку при его покупке, сообщает Bloomberg. Кроме того, на предстоящей встрече в Узбекистане турецкий лидер намерен поднять вопрос поставок российского продовольствия.

Обсуждал цены на газ с Путиным, надеюсь получить скидку, — приводит агентство слова Эрдогана

По его словам, в ходе встречи он хочет попросить Путина начать отправлять зерно и продовольствие. Он добавил, что Турция организует их поставку в бедные страны Африки.

Если российское зерно начнет поступать, мы организуем и соединим все это в определенную систему самым идеальным образом, пока не дойдем до этих бедных африканских стран и не отправим им это зерно, другие продукты и все остальное, — заявил Эрдоган.

Накануне Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, заявил, что практически все зерно, вывезенное с Украины, направлено не в развивающиеся страны, а в Евросоюз. Он подчеркнул, что Москва сделала все, чтобы сырье покинуло украинские порты и интересы голодающих стран были обеспечены. По его словам, согласно всемирной продовольственной программе ООН, которая подразумевает помощь самым нуждающимся странам, было загружено всего два корабля из 87. Глава государства отметил, что стоит задуматься над ограничением вывоза зерна по этому маршруту.