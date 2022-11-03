Эрдоган рассказал, когда достроят турецкий газопровод в Черном море Эрдоган: Турция завершит строительство газопровода в Черном море в ноябре

Фото: IMAGO/Turkish presidency Office/Global Look Press

Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая государственная компания Botas в ноябре 2022 года завершит строительство трубопровода. Это позволит подключить к национальной системе газ из Черного моря, сообщает агентство Anadolu.

Botas в этом месяце закончит наземный трубопровод для подключения газа к национальной системе, — пояснил Эрдоган.

Речь идет о поставках газа с самого крупного в Черном море месторождения Сакарья. Считается, что его запасы составляют около 540 млрд кубометров. В проект данного трубопровода Анкара вкладывает почти $10 млрд. Первые поставки газа с месторождения в Турцию ожидались в 2023 году.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что власти Нидерландов вернули экспортную лицензию оператору «Турецкого потока» South Stream Transport B.V. Министр добавил, что эту информацию подтвердил «Газпром». По «Турецкому потоку» газ поставляется в Турцию и страны Южной и Юго-Восточной Европы.