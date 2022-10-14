Эрдоган рассказал, где может появиться новый газовый хаб Эрдоган заявил, что новый газовый хаб может разместиться во Фракии

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил по возвращении из Астаны, что газовый хаб, который предложил создать российский лидер Владимир Путин, может разместиться в регионе Фракия в европейской части Турции, передает телеканал NTV. Он добавил, что распределительный центр для внутренних целей в стране уже есть, однако новый будет иметь международный масштаб.

Фракия выглядит наиболее оптимальным расположением для подобного распределительного центра. <...> У нас уже есть хаб для распределения газа по стране, но этот, конечно, будет уже международным хабом, — отметил Эрдоган.

Накануне Путин в ходе двусторонней встречи с Эрдоганом в Астане предложил создать в Турции газовый хаб для эффективного регулирования цен. При этом российский лидер назвал заоблачной нынешнюю стоимость голубого топлива. Кроме того, он предложил построить еще одну газотранспортную систему, соединяющую Россию и Турцию.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер в свою очередь заявил, что российские турбины будут использоваться на возможных новых нитках «Турецкого потока». Он добавил, что магистрали по мощности будут равняться уничтоженным в ходе актов международного терроризма «Северным потокам». По его словам, несмотря на диверсию, контракты на поставку сохраняются, а вместе с ними и покупатели, которые заинтересованы в данных поставках.