Эрдоган рассказал, чем обеспокоен Зеленский Эрдоган: Зеленский обеспокоен своим окружением, которое его часто обманывает

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Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Украины Владимир Зеленский очень обеспокоен людьми в своем окружении, которые его часто обманывают, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с фермерами в ходе посещения виноградников в Манисе, передает Ulusal. Ранее обозреватель американского журнала The Federalist Джонатан Тобин предположил, что в администрации президента развилась настоящая шпиономания. Он привел в пример решение украинского лидера уволить глав службы безопасности, которое показывает степень недоверия властей к собственным гражданам.

Он очень обеспокоен. Вокруг него есть люди, которые его много обманывают, — ответил Эрдоган на вопрос одного из фермеров, как у Зеленского дела.

18 августа Турецкий Эрдоган посетил Львов, где встретился с Зеленским и генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем. Политики обсудили урегулирование украинского кризиса, дальнейшую реализацию зерновой сделки и ряд других вопросов.

17 июля украинский президент уволил с должности генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова. Следом замглавы офиса президента Андрей Смирнов уточнил, что Венедиктова и Баканов не уволены, а отстранены от исполнения обязанностей. Он подчеркнул, что Зеленский отстранил руководителей, чтобы они не влияли на ход следствия в отношении своих подчиненных. На следующий день Зеленский сообщил, что руководство Украины в настоящее время решает вопрос об увольнении 28 должностных лиц, работающих в Службе безопасности Украины. 15 августа без указания причин были уволены главы СБУ Киевской, Львовской и Тернопольской областей.