Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган остался недоволен результатом переговоров со шведской и финской делегациями по вопросу присоединения стран в НАТО, сообщает телеканал TRT. Он назвал позицию скандинавских государств «нечестной и неискренней».
К сожалению, встреча делегаций прошла не на том уровне, которого мы ожидали, — сказал Эрдоган.
Он добавил, что Финляндия и Швеция «нечестны и неискренни», потому что поддерживают террористов.
Представитель турецкого президента Ибрагим Калын ранее заявил, что Анкара ждет от Швеции и Финляндии ответов по поводу того, как в этих странах будет осуществляться противодействие террористическим организациям. От этого зависит проведение нового раунда переговоров между тремя государствами о членстве Стокгольма и Хельсинки в НАТО. По его словам, руководство Швеции и Финляндии сообщило, что «хочет предпринять шаги, направленные на устранение озабоченностей Турции».