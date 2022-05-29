Эрдоган разочаровался в переговорах с Финляндией и Швецией по НАТО Эрдоган обвинил Финляндию и Швецию в неискренности после переговоров по вступлению в НАТО

Реджеп Тайип Эрдоган / Фото Mustafa Kaya/XinHua/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган остался недоволен результатом переговоров со шведской и финской делегациями по вопросу присоединения стран в НАТО, сообщает телеканал TRT. Он назвал позицию скандинавских государств «нечестной и неискренней».

К сожалению, встреча делегаций прошла не на том уровне, которого мы ожидали, — сказал Эрдоган.

Он добавил, что Финляндия и Швеция «нечестны и неискренни», потому что поддерживают террористов.

Представитель турецкого президента Ибрагим Калын ранее заявил, что Анкара ждет от Швеции и Финляндии ответов по поводу того, как в этих странах будет осуществляться противодействие террористическим организациям. От этого зависит проведение нового раунда переговоров между тремя государствами о членстве Стокгольма и Хельсинки в НАТО. По его словам, руководство Швеции и Финляндии сообщило, что «хочет предпринять шаги, направленные на устранение озабоченностей Турции».