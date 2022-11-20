Эрдоган приказал ударить по Сирии и Ираку по возвращении с саммита G20

Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Реджеп Тайип Эрдоган

Приказ о проведении военной операции в Сирии и Ираке отдал лично президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает турецкий телеканал TRT. Глава государства принял решение после того, как вернулся с саммита G20 , который проходил на острове Бали.

Согласно сюжету, показанному в эфире телеканала, министр обороны Турции Хулуси Акар доложил Эрдогану о ситуации, когда тот находился на борту президентского самолета. Тогда же глава ведомства передал документ, который турецкий лидер подписал на борту лайнера.

Взрыв на оживленной улице Истикляль в Стамбуле прогремел днем 13 ноября. Погибли шесть человек, еще 81 человек пострадал, в том числе трое граждан России.

В МВД Турции заявили, что теракт был совершен гражданкой Сирии, которая приехала из Кобани и связана с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Подозреваемая была задержана и дала признательные показания. В РПК причастность к взрыву отвергли. По словам представителей группировки, для них не может быть и речи о том, чтобы брать под прицел мирных жителей.

Позже турецкие полицейские задержали еще восьмерых человек, подозреваемых в причастности к теракту. Задержанных подозревают в подготовке взрыва и укрывательстве террористов.