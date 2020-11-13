Эрдоган прибыл с визитом в Северный Кипр

https://static.news.ru/photo/df5d9218-274a-11eb-a2d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Turkish Presidency/facebook.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл на север Кипра с визитом, приуроченным к 37-летней годовщине провозглашения независимости Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК).

Турецкого лидера встречал в аэропорту Эрджан, расположенном к востоку от Никосии, глава самопровозглашённой ТРСК Эрсин Татар. Как сообщает телерадиовещательная компания Bayrak, вместе с Эрдоганом на Кипр прилетела его супруга Эмине, а также глава турецкой Партии националистического движения Девлет Бахчели.

В ходе визита Эрдоган планирует провести переговоры с Татаром, обсудить ситуацию в Восточносредиземноморском регионе. Кроме того, президент Турции намерен открыть в Никосии новую больницу и посетить район Вароша в курортном городе Фамагуста. Там, по словам Эрдогана, он намерен устроить пикник.

Район Вароша находится в буферной зоне Кипра. При этом он был открыт властями ТРСК при поддержке властей Турции 8 октября для всеобщего доступа. Таким образом, были нарушены положения резолюции ООН, предусматривающие, что Вароша остаётся неприкосновенной, пока туда не вернутся греки-киприоты, изгнанные из Вароши в 1974 году.

Как писал NEWS.ru, власти Кипра назвали «беспрецедентным вызовом» визит Эрдогана в самопровозглашённую ТРСК. В канцелярии президента Кипра заявили, что приезд турецкого лидера подрывает усилия генсека ООН Антониу Гутерриша по организации пятисторонней встречи для урегулирования ситуации на Кипре, а также «вызывает чувство протеста у всего кипрского народа и в особенности у жителей Фамагусты».