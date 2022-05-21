Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров с финской и шведской сторонами заявил, что Анкара поддержит членство Скандинавских стран в НАТО только при условии, если Хельсинки и Стокгольм покажут, что они солидарны с Турцией в борьбе с терроризмом, сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию турецкого лидера. В беседе с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом Эрдоган подчеркнул, что поддерживает политику открытых дверей военно-политического блока, но не может игнорировать жизненно важные интересы Турции.