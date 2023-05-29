Эрдоган пообещал реализовать проект газового хаба

Фото: IMAGO/Turkish presidency apaima/Global Look Press

Президент Турции Тайип Эрдоган обязался осуществить проект «газового хаба», который ранее был предложен российским президентом Владимиром Путиным, передает РИА Новости. По словам турецкого лидера, Путин напомнил ему об этом в поздравительной телеграмме по случаю победы на выборах.

В своем поздравительном послании господин Путин повторил вопрос о том, чтобы Турция, а именно Фракия, стала «газовым хабом». Мы сделаем этот шаг вместе с ними. Фракия будет центром, — сказал Эрдоган выступая перед сторонниками в своей резиденции.

Президент также пообещал продолжить укреплять позиции Турции, вкладывая в транспорт и энергетику, с целью их достижения международного уровня.

Ожидается, что операции по продаже и покупке газа через проект газового хаба, предложенный РФ, начнутся в 2024 году. Он также отметил, что в начале апреля Турция начала процедуру внесения изменений в законодательство для реализации этого проекта, ожидается, что они будут одобрены Эрдоганом. По его словам, ряд европейских стран, включая Венгрию и Сербию, заинтересованы в приобретении газа через этот хаб.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва и Анкара продолжат работу над реализацией проекта газового хаба в Турции. Он уточнил, что задача стоит сложная, могут возникать задержки по времени, технические и иные проблемы.