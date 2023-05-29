Президент Турции Тайип Эрдоган обязался осуществить проект «газового хаба», который ранее был предложен российским президентом Владимиром Путиным, передает РИА Новости. По словам турецкого лидера, Путин напомнил ему об этом в поздравительной телеграмме по случаю победы на выборах.
В своем поздравительном послании господин Путин повторил вопрос о том, чтобы Турция, а именно Фракия, стала «газовым хабом». Мы сделаем этот шаг вместе с ними. Фракия будет центром, — сказал Эрдоган выступая перед сторонниками в своей резиденции.
Президент также пообещал продолжить укреплять позиции Турции, вкладывая в транспорт и энергетику, с целью их достижения международного уровня.
Ожидается, что операции по продаже и покупке газа через проект газового хаба, предложенный РФ, начнутся в 2024 году. Он также отметил, что в начале апреля Турция начала процедуру внесения изменений в законодательство для реализации этого проекта, ожидается, что они будут одобрены Эрдоганом. По его словам, ряд европейских стран, включая Венгрию и Сербию, заинтересованы в приобретении газа через этот хаб.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва и Анкара продолжат работу над реализацией проекта газового хаба в Турции. Он уточнил, что задача стоит сложная, могут возникать задержки по времени, технические и иные проблемы.