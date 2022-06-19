Эрдоган покажет на саммите НАТО документы, изобличающие Швецию и Финляндию Sabah: президент Турции Эрдоган представит на саммите НАТО доказательства по Швеции и Финляндии

Фото: Xinhua/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган представит на предстоящем саммите лидеров НАТО в Мадриде доказательства финансовой и политической поддержки Швецией и Финляндией запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), пишет газета Sabah. Уточняется, что будут опубликованы специальные документы и файлы.

Будет заявлено, что союзные отношения не могут быть установлены, пока продолжается эта враждебная позиция, — пишет издание.

Журналисты сообщают, что в ходе операций турецких войск в Сирии и на севере Ирака были захвачены противотанковые пушки 84-го калибра шведского производства АТ-4. Были записаны их серийные номера и сделаны снимки, говорится в статье.

Ранее Эрдоган заявил, что страна не одобрит присоединение Финляндии и Швеции к НАТО до тех пор, пока позиция республики не будет учтена. Камнем преткновения в этом вопросе является поддержка Стокгольмом и Хельсинки Рабочей партии Курдистана, которую Анкара считает террористической.