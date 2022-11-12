Эрдоган планирует обсудить с Зеленским и Путиным мирные переговоры

Фото: Turkish Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении в ближайшие два-три дня провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, передает РИА Новости. Также турецкий глава надеется обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским позицию Киева по мирным переговорам с РФ и посредничеству Анкары в этом вопросе.

Мы также переговорим с господином Зеленским и посмотрим, что они думают, как они смотрят на такое дело, мы, конечно, узнаем их мнение. И мы будем искать пути, чтобы понять, приведет ли это посредничество нас к миру, — заявил Эрдоган.

По его словам, в беседе с Путиным он хочет узнать, какие шаги планирует предпринять российская сторона для урегулирования конфликта на Украине.

За эти два-три дня, если я смогу с ним (с Путиным. — NEWS.ru) связаться, у меня будет возможность поговорить с ним о том, что он думает, какие шаги они предпримут, особенно какие шаги они могут предпринять, чтобы превратить этот процесс, то есть диалог, в мир, — добавил Эрдоган.

Ранее постпред США при НАТО Джулиана Смит заявила, что Вашингтон надеется на переговоры России и Украины, но определять их условия должен Киев. Она подчеркнула, что Белый дом хочет, чтобы Зеленский сам определил условия мирового соглашения, при которых он сядет за стол переговоров с российской стороной. Смит отметила, что при желании РФ «могла бы закончить конфликт завтра».