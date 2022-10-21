Эрдоган оценил возможность продления зерновой сделки Эрдоган заявил, что не видит препятствий для продления зерновой сделки

Фото: tccb.gov.tr

Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не видит препятствий для продления зерновой сделки, срок которой заканчивается 19 ноября. По его словам, по состоянию на 20 октября 2022 года 363 судна доставили на мировые рынки 8 млн тонн зерна и других продовольственных товаров. 62% грузов из украинских портов были направлены в Европу, 19,5% — в Азию, 13% — в Африку и 5,3% — на Ближний Восток, передает РИА Новости.

Нет никаких препятствий для продления договора на отгрузку. Я снова убедился в этом на встрече с господином Зеленским и на встрече с господином Путиным. Но если в это время возникнет какая-либо блокировка, нет никаких препятствий для ее преодоления, — подчеркнул Эрдоган.

22 июля в Стамбуле была подписана продуктовая сделка, в основе которой лежат два документа для решения проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Первое соглашение предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второе — определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Киеву.

Ранее президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции в Астане, что зерновая сделка будет расторгнута, если будет выявлен факт использования для терактов гуманитарных коридоров, по которым вывозится зерно с Украины. Однако он отметил, что на данный момент такой информации нет.