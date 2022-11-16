Эрдоган оценил издержки в случае изоляции России от мира Эрдоган: издержки в случае изоляции России от мира будут "безграничными"

Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Реджеп Эрдоган

Издержки в случае изоляции России от мира будут безграничными, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите G20 на Бали. В чем именно они будут выражаться, он не уточнил, сообщает ТАСС.

Издержки будут безграничными, — сказал Эрдоган.

Ранее президент Турции сообщил на пресс-конференции по итогам участия в саммите G20, что намерен убедить Россию и Украину сесть за стол переговоров. По его словам, победителей в украинском кризисе не будет, тогда как от установления мира выиграют все.

Он также заявил о намерении провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы узнать, какие шаги планирует предпринять российская сторона для урегулирования конфликта на Украине. Также он намерен обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским позицию Киева по мирным переговорам с РФ и посредничеству Анкары в этом вопросе.

Кроме того, Эрдоган добавил, что «проявляет уважение и верит» позиции России по поводу инцидента с ракетой, оказавшейся на территории Польши. По его словам, необходимо детальное расследование инцидента, однако очевидно, что Россия к нему непричастна.