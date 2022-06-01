Эрдоган обвинил страны Европы в поддержке террористов

Президент Турции Реджеп Эрдоган / Фото Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press

Помимо Швеции и Финляндии, организацию Рабочая партия Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической, поддерживают и другие страны Европы, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, Анкара до сих пор не получила предложений по урегулированию обеспокоенности, относительно вхождения в НАТО Финляндии и Швеции, передаёт ТАСС.

НАТО — это организация безопасности, а не организация по поддержке террористических организаций. Они защищают эти террористические организации вместе с полициями Швеции, Финляндии, Германии, Франции и Нидерландов. Они маршируют с плакатами, на которых изображены главари террористических организаций, — цитирует агентство турецкого лидера.

Эрдоган добавил, что Анкара продолжает испытывать обеспокоенность по поводу вступления в НАТО Швеции и Финляндии. До сих пор конкретные документы, гарантирующие урегулирование это обеспокоенности Альянс не предоставил. Президент подчеркнул, что Турция не может верить только словам.

Ранее турецкий лидер заявил, что Анкара не изменит свою позицию по вопросу расширения НАТО. Он также остался недоволен результатом переговоров с делегациями Финляндии и Швеции и обвинил их в неискренности.