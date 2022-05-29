Эрдоган обвинил США в поставках оружия террористам в Сирии

Реджеп Тайип Эрдоган / Фото tccb.gov.tr

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Вашингтон в военной поддержке террористических организаций, базирующихся на севере Сирии. Турецкий лидер считает, что Белый дом продолжает поставлять «серьезное» оружие и боеприпасы террористам, передает NTV. По словам Эрдогана, Вооруженные силы Турции продолжат борьбу с террористическими группировками до тех пор, пока полностью «не искоренят терроризм».

К сожалению, все силы коалиции, особенно США, предоставляют этим (сирийским. — NEWS.ru) террористическим организациям серьезное оружие, снаряжение и боеприпасы, они продолжают это делать до сих пор. Мы нейтрализовали более 100 террористов, включая тех, кто находится на севере Ирака. Этот процесс будет продолжаться, мы не можем остановиться. Мы искореним терроризм, — сказал Эрдоган.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что угроза для Турции со стороны Сирии возрастает и страна будет вынуждена решительно действовать. Он подчеркнул, что республика не будет ждать нападения соседей.

26 мая Эрдоган после заседания кабинета министров заявил о новой военной операции на севере Сирии. Ее цель — создание 30-километровой безопасной зоны вдоль общей границы. Он подчеркнул, что боевые действия начнутся, как только вооруженные силы и разведслужбы завершат подготовку.