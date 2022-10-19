Эрдоган обсудил с Зеленским последние события на Украине Эрдоган и Зеленский обсудили последние события конфликта между Москвой и Киевом

Фото: Ukrainian presidential office/XinHua/Global Look Press

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с украинским главой Владимиром Зеленским обсудил последние события на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию турецкого лидера. Во время беседы Эрдоган заявил, что не стоит исключать возможность дипломатического решения конфликта и сообщил о готовности поспособствовать его прекращению любыми способами.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе беседы обсуждались последние события в российско-украинском конфликте, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что переговоры президента РФ Владимира Путина с Зеленским на данный момент невозможны, поскольку украинская сторона не готова вести диалог из-за присоединения к России новых территорий. Калын отметил, что Турция продолжит искать возможности для заключения мира между сторонами.

Председатель объединенного парламентского комитета Турции и Евросоюза Исмаил Эмрах Карайель ранее заявил, что местом проведения переговоров России с США, Францией, Германией и Великобританией по ситуации на Украине может стать Стамбул. Он пояснил, что президент Турции хочет снизить напряженность в регионе и решить ряд международных проблем.