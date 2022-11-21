Эрдоган назвал причины военной операции в Сирии и Ираке Эрдоган назвал причиной военной операции в Сирии «отказ РФ» выполнять соглашения

Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Реджеп Тайип Эрдоган

Турция провела воздушную операцию в Сирии и Ираке в связи с «отказом России» выполнить обещания по отводу курдских формирований от границы республики, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, которые приводит Daily Sabah, операция будет продолжаться как с воздуха, так и с земли.

Несмотря на наши неоднократные предупреждения России, на которой лежит ответственность за очистку от террористов северного Ирака и Сирии в соответствии с нашим сочинским соглашением 2019 года, Москва не выполнила и отказывается выполнять свой долг, — заявил Эрдоган.

20 ноября в Минобороны Турции заявили о начале военной операции «Коготь-меч» против курдских формирований на территории Сирии и Ирака. Вооруженные силы Турции за день поразили 89 целей, включая убежища и склады боеприпасов.

При этом Эрдоган заявил, что не обсуждал турецкую воздушную операцию на севере Сирии и Ирака с российским лидером Владимиром Путиным или с президентом США Джо Байденом, хотя, по его словам, президенты знают, что такие операции возможны в регионе в любое время. Он также подчеркнул, что военная миссия прошла успешно. По его словам, решение о сроках проведения наземной военной операции в Сирии будет принято позже, после проведения консультаций.