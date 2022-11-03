Эрдоган назвал неправильным отношение мировых лидеров к Путину Эрдоган заявил, что указывал мировым лидерам на их неправильное отношение к Путину

Фото: Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на полях недавнего саммита Европейского политического сообщества в Праге рассказывал мировым лидерам об их неправильном отношении к президенту России Владимиру Путину. Все, с кем говорил, выступали против российского лидера, отметил он в беседе с телеканалом A Haber.

Если вы покажете неправильные подходы к такому государству, как Россия, он [Путин] будет утверждать себя в качестве лидера, не будучи подавленным... Будучи одной из самых уважаемых стран в мире, как Россия, вы встанете и скажете «да» таким нападкам? Это невозможно, — подчеркнул турецкий президент.

Он добавил, что Путин не тот политик, который «будет делать шаг назад при давлении на него».

Ранее стало известно о 18% граждан Германии убежденных в том, что Владимир Путин ведет борьбу с «мировым закулисьем». Доля немцев, верящих в это, выросла с весны этого года в полтора раза. Треть жителей Восточной Германии согласны также с утверждением, что причинами российско-украинского конфликта послужили провокации НАТО, в западной части Германии с этим тезисом согласны 16% жителей.