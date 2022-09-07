Эрдоган назвал металлоломом вооружение, поставляемое Западом на Украину

Фото: Markiian Lyseiko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе белградской пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем назвал металлоломом вооружение, поставляемое странами Запада на Украину, пишет ТАСС. Каких-либо аргументов такой точки зрения Эрдоган не привел.

[Страны Запада] говорят, что отправляют вооружение на Украину. Какой бы металлолом у них ни был, они его отправляют на Украину, — сказал турецкий президент.

Ранее полковник в отставке Виктор Баранец высмеял поставки британского оружия Украине. Он указал, что Лондон передает Киеву устаревшее вооружение, тем самым бесплатно утилизируя ненужное оружие и боеприпасы. По его мнению, с тем же успехом Великобритания могла бы отправить Украине и «швабру» для ведения боевых действий с Россией.

В свою очередь, генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский пояснил, что Европейский союз вынужден поставлять Украине устаревшее оружие, так как там практически полностью были остановлены программы модернизации вооружений в надежде на помощь США. Кроме того, в Европе не наращивали военную мощь, считая, что Россия беспомощна экономически и финансово, однако это оказалось не так.