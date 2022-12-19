Эрдоган назвал дальность полета турецкой баллистической ракеты «Тайфун» Эрдоган: дальность полета турецкой баллистической ракеты «Тайфун» составит 1000 км

Фото: Turkish Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что дальность полета турецкой баллистической ракеты «Тайфун» достигнет 1000 км. Данный показатель почти в два раза превышает первоначально объявленную дальность полета новой ракеты, сообщает агентство Anadolu в Twitter.

Дальность полеты ракеты «Тайфун» была объявлена на уровне 560 километров. Я встретился с ними (с производителями) на прошлой неделе. Они сказали, что мы достигнем 1000 километров, — подчеркнул турецкий президент.

Баллистическую ракету малой дальности Анкара испытывала в октябре над Черным морем. Тогда она пролетела 561 км, упав у берега порта Синоп. Эрдоган пообещал увеличить дальность полета ракеты.

Собственные баллистические ракеты Турция испытывает с марта 2018 года. До конца 2022 года на вооружение турецкой армии должны поступить две новые баллистические ракеты.

Ранее стало известно, что КНДР запустила две баллистические ракеты с территории провинции Пхенан-Пукто. Запуск ракет 18 декабря осуществили в сторону Японского моря. Пуск ракет может быть ответом Пхеньяна на принятие резолюции в ООН с призывом улучшить ситуацию с правами человека в КНДР.