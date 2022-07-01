Эрдоган намерен построить мощнейшую в мире армию Эрдоган: Турция продолжит укреплять свою армию до превращения ее в сильнейшую в мире

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Турция будет продолжать укреплять свою армию вплоть до превращения ее в сильнейшую в мире, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, слова которого приводит агентство Anadolu. Он подчеркнул, что на пути развития государства власти будут и дальше уделять особое внимание наращиванию военного потенциала вооруженных сил.

Успехи операций последних шести лет дают полное основание включить Вооруженные силы Турции в число сильнейших армий мира. Мы продолжим шаги по укреплению армии, вплоть до превращения ее в самую сильную в мире, — заявил Эрдоган.

Он добавил, что армия Турции продолжает делать успехи, даже несмотря на определенную нехватку кадрового состава. По словам Эрдогана, мощь вооруженных сил республики проявляется и в сфере борьбы с терроризмом, в том числе в трансграничных операциях.

Эрдоган коснулся и темы итогов последнего саммита НАТО в Мадриде. По его словам, в случае если Швеция или Финляндия попытаются затянуть реализацию взятых на себя обязательств, Турция вернется к первоначальной позиции по расширению НАТО.

Приглашение еще не означает принятия в ряды Североатлантического альянса, — подчеркнул турецкий лидер.

Накануне Эрдоган заявил, что Турция получила гарантии от Швеции по экстрадиции 73 членов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана. Он назвал это дипломатической «победой».