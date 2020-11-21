Эрдоган надеется на достойное место Турции в мировом порядке

https://static.news.ru/photo/a1faab4a-2c09-11eb-8416-fa163e074e61_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган Фото: tccb.gov.tr

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обозначил задачи, которые необходимо выполнить, чтобы страна вышла на достойное место в мире. Он ожидает установления нового мирового порядка после преодоления пандемии коронавируса и считает, что Турция должна быть на первых ролях.

В первую очередь с этой целью будут предприняты шаги для улучшения правовой и экономической системы, роста производства и занятости в стране, — цитирует Эрдогана агентство Anadolu.

Турецкий лидер уверен, что определённые круги за последние семь лет сделали всё, чтобы помешать демократическому развитию и прогрессу страны. Тем не менее Эрдоган убеждён, что Турция сделала шаг к новому этапу развития. Он обратил внимание на необходимость строить будущее совместно с Европой и углублять сотрудничество с дружественными странами и союзниками. В том числе он упомянул и важность использования тесных союзнических отношений с США.

Ранее NEWS.ru писал, что турецкие войска готовы в скором времени отправиться в Азербайджан. Предполагается, что они будут выступать в качестве наблюдателей. Совместно с российскими военными они должны создать центр по мониторингу ситуации.