Эрдоган и Путин обсудили реализацию зерновой сделки

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает канцелярия турецкого лидера. В ходе разговора турецкий лидер отметил, что Анкара прилагает усилия со всеми сторонами для решения проблем, связанных с реализацией зерновой сделки.

По словам Эрдогана, Турция продолжает выступать с необходимыми инициативами для решения проблем, связанных с реализацией сделки. Он также выразил уверенность, что решение относительно поставок зерна будет найдено.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что российские власти не могут разрешить беспрепятственное прохождение через акваторию Черного моря без досмотра. По его словам, ООН не осудила украинскую сторону за атаку на суда Черноморского флота, что вызвало удивление в Москве. Небензя добавил, что Россия не обязана выполнять соглашения, которые были заключены без нее, после того как Украина, Турция и ООН согласовали план движения 16 судов в Черном море.