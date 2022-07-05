Equinor остановила добычу нефти и газа в Норвегии из-за забастовки Equinor остановила добычу нефти и газа на трех месторождениях в Норвегии из-за забастовки

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Норвежская нефтегазовая компания Equinor приостановила работу трех месторождений из-за забастовки сотрудников, еще на трех месторождениях работа будет остановлена в ночь на 6 июля, говорится в сообщении на сайте компании. Общее снижение добычи газа составит 291,5 тысячи баррелей нефтяного эквивалента (б. н. э.) в сутки.

Так, были закрыты месторождения Gudrun, Oseberg South и Oseberg East, суточная добыча которых оставляет около 89 тысяч б. н. э. В среду, 6 июля, будут остановлены месторождения Heidrun, Kristin/Tyrihans и Aasta Hansteen. Общий объем добычи на этих месторождениях составляет около 333 тыс. б. н. э. С 9 июля будут закрыты месторождения Sleipner, Gullfaks A и Gullfaks C. Последствия их остановки пока не ясны.

Ранее Equinor передала «Роснефти» свои доли участия в четырех российских совместных предприятиях, освободившись таким образом от всех будущих обязательств. Также подписано соглашение о выходе из Харьягинского проекта. Компания присутствовала в России более 30 лет.