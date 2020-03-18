https://static.news.ru/photo/23ea1f60-6918-11ea-a9a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cozzoli/Fotogramma/Ropi/Global Look press

Врач-эпидемиолог Тимур Пестерёв объяснил, когда пандемия коронавируса в Европе может пойти на спад. По его мнению, это должно произойти ближе к лету.

Европа движется к пику. Ближе к лету, как и в случае с любым ОРВИ, будет снижение заболеваемости коронавирусом, — заявил Пестерёв в беседе с «Вечерней Москвой»,

Эпидемиолог напомнил, что ситуация так же развивалась с атипичной пневмонией и ближневосточным респираторным синдромом.

К лету должно устаканиться, — подчеркнул Пестерёв.

Медик положительно оценил меры, которые применяются в борьбе с коронавирусом в России.

Эпидемическая служба работает хорошо. Изоляция прибывших из опасных стран возымела эффект, — считает эксперт.

Он подчеркнул, что примерно 100 случаев из 90 — ввозные и только 10 — внутренние.

NEWS.ru писал, что в Москве за сутки зарегистрировано 30 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших в столице достигло 86 человек. В оперативном штабе сообщили, что 25 пациентов проходят лечение в Коммунарке, четыре человека находятся в ИКБ № 2, среди них — один ребёнок. Также несовершеннолетний пациент находится в больнице имени Башляевой.

Всего в мире коронавирусом заразились более 204 тысяч человек, умерли 8,1 тысячи, более 82 тысяч выздоровели.