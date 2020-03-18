Врач-эпидемиолог Тимур Пестерёв объяснил, когда пандемия коронавируса в Европе может пойти на спад. По его мнению, это должно произойти ближе к лету.
Европа движется к пику. Ближе к лету, как и в случае с любым ОРВИ, будет снижение заболеваемости коронавирусом, — заявил Пестерёв в беседе с «Вечерней Москвой»,
Эпидемиолог напомнил, что ситуация так же развивалась с атипичной пневмонией и ближневосточным респираторным синдромом.
К лету должно устаканиться, — подчеркнул Пестерёв.
Медик положительно оценил меры, которые применяются в борьбе с коронавирусом в России.
Эпидемическая служба работает хорошо. Изоляция прибывших из опасных стран возымела эффект, — считает эксперт.
Он подчеркнул, что примерно 100 случаев из 90 — ввозные и только 10 — внутренние.
NEWS.ru писал, что в Москве за сутки зарегистрировано 30 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших в столице достигло 86 человек. В оперативном штабе сообщили, что 25 пациентов проходят лечение в Коммунарке, четыре человека находятся в ИКБ № 2, среди них — один ребёнок. Также несовершеннолетний пациент находится в больнице имени Башляевой.
Всего в мире коронавирусом заразились более 204 тысяч человек, умерли 8,1 тысячи, более 82 тысяч выздоровели.