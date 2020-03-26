https://static.news.ru/photo/968f17b6-6f60-11ea-b9c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cozzoli/Fotogramma/Ropi/Global Look Press

Действия итальянских властей в начале эпидемии коронавируса стали серьёзной ошибкой, стоившей тысяч жертв COVID-19. Об этом заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Николай Малышев.

Они сделали очень большую ошибку — стали госпитализировать всех подряд, в то время когда в госпитализации нуждаются всего 20%. А получилось, что вначале они все койки забили людьми в лёгкой форме, — подчеркнул он в беседе с НСН.

Таким образом, пояснил медик, они не оставили шансов тем, кто переносил заболевание в более тяжёлой форме. Он выразил надежду, что в Москве из-за принятых мер удастся избежать повторения итальянского сценария.

По приказу нашего департамента здравоохранения лиц непожилого возраста без тяжёлых болезней с лёгкими формами протекания заболевания можно оставлять на лечение дома, — сказал Малышев.

На территории Италии число заражённых коронавирусом пациентов превысило 57 500, а число жертв инфекции перевалило за 7500. В городе Бергамо находятся российские вирусологи, которые примут участие в борьбе с COVID-19, писал NEWS.ru.