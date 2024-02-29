ЕП решил усилить поддержку Украины и ужесточить санкции против России ЕП принял резолюцию об усилении поддержки Киева

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Европарламент в четверг, 29 февраля, принял резолюцию об активизации поддержки Украины и усилении санкций против России и Белоруссии, говорится в пресс-релизе на сайте ЕП. Документ поддержал 451 депутат, 46 проголосовали против, 49 воздержались.

В резолюции, принятой в четверг, депутаты Европарламента заявляют, что ЕС должен поддержать Украину всеми необходимыми средствами, если Киев хочет выиграть войну против России, — говорится в пресс-релизе.

Также 29 февраля стало известно, что правительство Новой Зеландии ввело дополнительные санкции против России и Белоруссии в связи с конфликтом на Украине. Власти страны ограничили цены на нефть российского происхождения, а также на экспорт товаров в Россию и Белоруссию через третьи страны. В обновленном списке оказались 45 физических и 16 юридических лиц, которых в Веллингтоне обвиняют в материальной и стратегической поддержке РФ и оказании помощи в уклонении от санкций.

Несмотря на санкционное давление, Россия по итогам 2023 года опередила все страны G7 по темпам роста экономики. Об этом заявил президент страны Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию. По его словам, РФ стала крупнейшей экономикой Европы по ВВП.

До этого директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда Джули Козак удивилась темпам роста российской экономики в условиях международных санкций. Перед этим МВФ повысил прогноз роста российской экономики на 2024 год.