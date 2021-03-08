ЕП лишил экс-главу Каталонии Пучдемона депутатской неприкосновенности

Европейский парламент проголосовал за лишение депутатской неприкосновенности бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона. Голосование проходило вечером 8 марта в удалённом режиме, его результаты объявили утром 9 марта на сессии ЕП.
Также депутатской неприкосновенности лишились ещё два каталонских политика — Тони Комина и Клару Понсати. За лишение всех трёх политиков иммунитета проголосовали 400 депутатов, 248 высказались против и воздержались 45.
Как
В январе 2020 года суд Брюсселя признал депутатскую неприкосновенность бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона и прекратил дело о его экстрадиции в Испанию. Решение суда было принято на основании избрания политика депутатом Европарламента от Каталонии.
Пучдемон возглавлял правительство Каталонии в момент проведения там незаконного с точки зрения властей Испании референдума о независимости 2017 года. Во время нахождения на посту главы каталонского правительства Карлеса Пучдемона Комин курировал здравоохранение, а затем бежал в Бельгию. А Клара Понсати, ответственная за образование, скрылась в Шотландии.
Ранее скрывающийся в Бельгии Пучдемон заявил, что опасается быть похищенным испанскими властями. На родине его ждёт арест по обвинениям в подстрекательстве к мятежу и растрате, писал NEWS.ru.