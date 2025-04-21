Польша и Прибалтика на грани катастрофы из-за отказа от российской энергии NDP: Польша и Прибалтика погрузились в энергетический кризис

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Польша и страны Прибалтики, выполняя приказы Евросоюза и США, стали заложниками энергетического кризиса, пишет польское издание NDP. Пойдя на выход из системы БРЭЛЛ и отказавшись от дешевой энергии, государства спровоцировали хаос, который может обернуться крахом для их экономики.

Латвия, Литва и Эстония оборвали связь с системой электроэнергетики БРЭЛЛ, которая их связывала с Россией и Белоруссией, в феврале этого года. Желая укрепить свою независимость от Кремля, страны Балтии подключились к сети Евросоюза, в чем им помогла Польша через смычку LitPol Link.

Варшава отказалась от российских газа и угля, заменив их топливом из Штатов, Австралии и Южной Африки — в 2023 году республика отдала за альтернативные поставки 138 млн злотых (3 млрд рублей). Прибалтика, в свою очередь, закупала электроэнергию в Норвегии и Швеции, осуществляя оплату через биржу Nord Pool. По словам главы литовского совета по энергетике Ренатаса Поциуса, из-за непогоды и дефицита энергии в Скандинавии стоимость на бирже возросла.

В итоге цены на электричество и отопление в этих странах резко подскочили. Так, польские цены за электричество в прошлом году были одними из самых высоких среди стран Евросоюза: счета семей, в сравнении с 2021 годом, увеличились на 67%. Что касается Прибалтики, в сентябре 2024 года цены взлетели в пять раз по сравнению с прошлым годом. В странах Балтии граждане вышли на акции протеста. Польские шахтеры начали бастовать из-за угрозы закрытия шахт, в ряде городов прошли демонстрации против роста цен на тепло.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что страны Евросоюза в ходе отключения Прибалтики от российских электросетей планировали спровоцировать энергокризис в Калининграде. Эксперт заверил, что такие планы существуют с 2018 года.