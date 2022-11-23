Энергоэксперт заявил о возможной остановке транзита газа в Молдавию Энергоэксперт Юшков: конфликт «Газпрома» и Киева может остановить транзит газа в Молдавию

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Киев отказался признавать удержание российского газа, который поставляется в Молдавию, что может привести к остановке транзита через Украину, рассказал ФБА «Экономика сегодня» энергоэксперт Игорь Юшков. Украинский транзит остался последним маршрутом трубопроводного газа из России в Европу, и его остановка может привести к полному прекращения поставок российского СПГ в ЕС.

Заявление Украины в духе «мы ничего не трогаем» указывает на то, что конфликт между «Газпромом» и «Оператором ГТС Украины» продолжит нарастать, и это может закончиться остановкой транзита, — заключил Юшков.

По словам Юшкова, транзит можно было бы не останавливать, а перенаправить потоки энергоресурсов в Европу, прекратив поставки Молдавии. Эксперт отметил, что это было бы выгодно для России, так как цена на газ к концу года привязывается к нефти. Также специалист напомнил о долге Кишинева «Газпрому», который они не вернули по предыдущему контракту, который составил $700 млн.

«Газпром» оценил ущерб от удержания газа для Молдавии украинской стороной в 52,52 млн кубометров газа и ссылается на дисбаланс, который был зафиксирован в платежах «Молдовагаза» от 21 ноября. В компании заявили, что если ситуация затянется, она сократит поставки через Суджу с 28 ноября 2022 года.

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну ранее рассказал, что газ, «осевший» на Украине, является резервом республики и будет оплачен. Он отметил, что весь газ, поставляемый в Молдавию, попадает в страну, однако до этого его часть хранится на Украине и в Румынии.