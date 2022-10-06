Энергоэксперт: возобновление поставок на СП-2 спасет Европу Энергоэксперт Демидов: возобновление поставок на СП-2 спасёт Европу от энергокризиса

Фото: Daniel Reinhardt/dpa/Global Look Press

Газораспределительная станция

Возможное возобновление поставок российского газа в Европу через уцелевшую нитку «Северного потока — 2» спасет Европу от кризиса, рассказал «Экономике сегодня» энергоэксперт Владимир Демидов. По его словам, это даст возможность поставлять в Евросоюз почти 25 млрд кубометров СПГ в год. Однако специалист напомнил, что трубопровод до сих пор остался несертифицированным и его запуск возможен только в результате достижения политического консенсуса между Москвой и Брюсселем.

Если труба там действительно в порядке и нет утечек, то да, это прекрасно, это ведь почти 25 млрд кубометров газа в год. Это действительно в какой-то момент может помочь Европе решить энергетические проблемы. <...> Прежде чем его запустить, необходимо пройти определенные процедуры согласования Еврокомисии, — заявил Демидов.

При этом запуск «Северного потока — 2» стал бы ударом для европолитиков, подчеркнул эксперт.

Вице-премьер РФ Александр Новак ранее заявил, что Россия готова продолжать поставлять газ по неповрежденной нити «Северного потока — 2». По его словам, поставки газа при необходимости можно возобновить в кратчайшее время. При этом он подчеркнул, что Россия продолжит поставлять нефть исключительно в те страны, которые обеспечивают рыночные механизмы ценообразования. Оценивая введение потолка цен на нефть, Новак отметил, что данные меры приведут к дефициту продукта и последующему росту цен на него.